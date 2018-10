London-Aktienkurs BP-Aktie:

552,20 GBp -2,46% (11.10.2018, 12:03)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (11.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Es sei nun fast genau vier Jahre her. Damals habe am Ölmarkt eine Entwicklung eingesetzt, mit der weltweit kaum ein Experte gerechnet habe: Die Ölpreise seien innerhalb weniger Wochen 40 Prozent eingebrochen und hätten in knapp eineinhalb Jahren über 70% verloren. Drohe nun nach dem gestrigen Kursrutsch ein ähnliches Szenario?Der jüngste Kursrückgang bei BP sei zweifellos ärgerlich. Erhöhter Grund zur Sorge bestehe allerdings vorerst noch nicht. Erst wenn sich eine nachhaltige Abschwächung der Weltwirtschaft abzeichnen sollte, was unweigerlich zu einer geringeren Ölnachfrage führen würde, würden sich die Perspektiven für den Energietitel eintrüben. Aktuell sei es aber noch längst nicht soweit. Daher könnten die Anleger weiterhin bei der Dividendenperle BP an Bord bleiben, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:6,368 EUR -2,56% (11.10.2018, 12:00)Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:6,349 EUR -1,96% (11.10.2018, 12:15)