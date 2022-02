Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (26.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Ölpreise würden sich noch immer kaum abschätzen lassen. Klar sei allerdings, dass kaum eine Branche so stark abhängig von der Entwicklung in Osteuropa sei wie der Energiesektor. Steige der Ölpreis wie von vielen Experten erwartet weiter, dürfte der Rubel bei BP & Co weiter kräftig rollen.Bereits am Donnerstag sei der Ölpreis erstmals über die 100-USD-Marke pro Barrel gestiegen. "Die Ölpreise steigen und ein Ende ist nicht in Sicht", rechne Louise Dickson, leitende Analystin bei Rystad Energy, hier mit keiner baldigen Besserung. "Die Preise könnten sich bis Juni der Marke von 130 Dollar pro Barrel nähern, wenn der Ukraine-Konflikt die russischen Rohölströme unterbricht." Sollten weitere Probleme auftreten, könnte diese Schätzung sogar noch übertroffen werden.Etwas vorsichtiger sei Ed Moya, leitender Analyst bei Oanda. Er erwarte, dass WTI-Öl in den kommenden Wochen in einer Spanne zwischen 90 und 120 USD gehandelt werde. "Der Ölmarkt bleibt sehr angespannt und wird wahrscheinlich wilde Schwankungen erleben, da die Energiehändler die Ergebnisse der russischen und iranischen Rohöllieferungen abwarten", sage er.Nach der Eskalation in der Ukraine dürfte tatsächlich v.a. der Blick in den Iran in den Vordergrund rücken. Das Land verfüge nach Schätzungen über mehr als 80 Mio. Barrel Rohöl in schwimmenden Lagern. Sollte es ein neues Atomabkommen geben, dürfte das die Angebotsverluste teilweise ausgleichen. Dann könnte der Energiepreisschock deutlich geringer ausfallen als befürchtet.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: TotalEnergies.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BP.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link