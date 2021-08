Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (04.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der britische Öl- und Gaskonzern BP habe am gestrigen Dienstag seine Q3-Zahlen veröffentlicht. Dabei habe der Konzern nach einem überraschend starken Quartalsergebnis eine höhere Dividende angekündigt. An der Börse sei das gut angekommen. Die Aktie habe über fünf Prozent zugelegt und stehe auch heute deutlich im Plus.Noch Anfang Juli habe sich das Chartbild der BP-Aktie deutlich eingetrübt. Die seit letztem Herbst anhaltende Erholungsbewegung habe sich zunehmend abgeflacht. Am 5. Juli sei der Kurs schließlich nachhaltig unter die Trendlinie bei 326 Britische Pence gerutscht und habe daraufhin bis an die Unterstützung an der 200-Tage-Linie bei rund 280 Pence zurückgesetzt.Diese Marke habe jedoch erfolgreich verteidigt werden können, weshalb es letzte Woche zu einem Rebound gekommen sei. Dieser sei am gestrigen Dienstag infolge der guten Nachrichten noch weiter beschleunigt worden. Damit notiere der Titel im Moment knapp unter der 50-Tage-Linie, die bei 310 Pence verlaufe. Ein Bruch dieser Hürde dürfte für weiteren Auftrieb sorgen. In den Fokus rücke dann die Trendlinie, die bei rund 345 Pence verlaufe. Bei Kursen darüber sei mit einer anhaltenden Erholungsbewegung zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: