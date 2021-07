Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Im Vorfeld der wichtigen Gespräche von Vertretern des Ölverbunds OPEC+ über die weitere Förderpolitik hätten die Ölpreise leicht zulegen können. Auch die Aktien von Energieriesen wie BP würden sich in starker Verfassung präsentieren.Das Ölkartell OPEC und Partnerländer wollten am Donnerstag über eine mögliche Produktionserhöhung ab August beraten. Laut Analysten könnte die als OPEC+ bekannte Allianz den Ölhahn trotz positiver Konjunkturaussichten nur vorsichtig aufdrehen. Die Online-Sitzung der Öl- und Energieminister finde vor dem Hintergrund hoher Rohölpreise statt. Nach dem Anstieg der vergangenen Wochen würden sie in der Nähe ihrer höchsten Stände seit gut zweieinhalb Jahren gehandelt.Laut den Analysten der Commerzbank würden sich die nicht in der OPEC+ vertretenen Schieferöl-Produzenten in Nordamerika derzeit bei der Ausweitung ihrer Förderung zurückhalten. Deshalb habe die OPEC+ einen großen Einfluss auf die Preise.Wegen der Erholung der Weltwirtschaft vom Corona-Einbruch werde allgemein mit einer Anhebung der Fördermenge der OPEC+ im August um 500.000 Barrel pro Tag gerechnet. Nach Einschätzung des Rohstoffexperten Warren Patterson von der ING Bank sei mit steigenden Ölpreisen zu rechnen, wenn die Erhöhung geringer ausfallen sollte.Rohstoffexperten der Bank UniCredit hätten darauf hingewiesen, dass es am Markt Unsicherheit wegen des Umfangs und des Zeitpunktes einer möglichen Anhebung der Fördermenge gebe. Mit Russland und Saudi-Arabien würden demnach die wichtigsten Mitgliedstaaten der OPEC+ dem üblichen Muster folgen: "Während die Russen auf einen aggressiveren Ansatz drängen, lassen die Saudis nach Einschätzung der Experten Vorsicht walten", habe es in einer Analyse der UniCredit geheißen.Natürlich könnte es im Zuge der Förderanhebungen der OPEC+-Staaten zu Verlusten bei den Brent, WTI & Co sowie und bei den Aktien der Ölproduzenten kommen. Das aktuelle Niveau der Ölpreise sei aber ausreichend hoch, damit effiziente Firmen wie BP weiterhin Gewinne in Milliardenhöhe erzielen könnten - und damit ihre Engagement im Bereich der Erneuerbaren Energien weiter ausbauen könnten. Anleger könnten bei der günstig bewerteten BP-Aktie weiterhin einsteigen. Der Stoppkurs könne bei 3 Euro (BP) belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)