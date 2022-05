XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

426,90 GBp +1,34% (18.05.2022)



GB0007980591



850517



BPE5



BP



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (18.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP) unter die Lupe.Bei BP laufe es weiterhin rund. Der britische Energieriese scheffele Tag für Tag üppige Gewinne. Dementsprechend sei es nicht verwunderlich, dass der Kurs zuletzt wieder Fahrt aufgenommen habe und nun nur noch kurz vor einem neuen Mehrjahreshoch stehe. Dabei gebe es auch Rückenwind in Form moderat steigender Ölpreise.Das Marktumfeld sei für BP nach wie vor hervorragend. Da auch die mittel- bis langfristigen Aussichten für den breit aufgestellten Energieriesen gut seien, die Bewertung mit einem KGV von gerade einmal 5 günstig und das Chartbild bullish sei, bleibe BP ein klarer Kauf (Stopp: 3,70 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:5,044 EUR +0,78% (18.05.2022, 10:19)