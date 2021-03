Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,64 EUR -1,03% (18.03.2021, 10:13)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,655 EUR +0,05% (18.03.2021, 09:58)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

312,40 GBp -0,45% (18.03. 2021, 09:58)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (18.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Das Papier des britischen Konzerns habe sich in den vergangenen Wochen sehr gut entwickelt. Dies habe natürlich v.a. am kräftigen Rückenwind vom Ölmarkt gelegen. Nun bahne sich aber bei den Ölpreisen allmählich ein Ende der Rally an.So hätten die Ölpreise auch am Donnerstag im frühen Handel weiter nachgegeben. Nach starken Preisanstiegen im laufenden Jahr hätten die Erdölpreise zuletzt etwas an Boden verloren. Auslöser seien Sorgen über ein möglicherweise überhöhtes Ölangebot. Hierzu hätten u.a. Äußerungen der Internationalen Energieagentur IEA vom Vortag beigetragen. Die IEA sei Prognosen einiger Rohstoffanalysten entgegengetreten, die am Erdölmarkt teils starke Preisanstiege erwarten würden. Dagegen habe die Organisation auf ein reichliches Angebot verwiesen. Auch neue Lagerdaten aus den USA würden in diese Richtung deuten. Die Erdölvorräte seien nach Regierungsdaten vom Vortag weiter angestiegen.Die Ölpreise hätten sich in den vergangenen Wochen sehr stark entwickelt. Dass diese dynamische Entwicklung zu einer Korrektur führe, sei keine Überraschung und charttechnisch betrachtet auch durchaus gesund. Auch bei der BP-Aktie wäre eine Konsolidierungsphase nach den kräftigen Kurszuwächsen kein Beinbruch. Mutige Anleger könnten weiterhin an Bord bleiben. Dabei sollte nach wie vor der Stoppkurs bei 2,70 Euro beachtet werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: