Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,64 EUR -0,45% (10.03.2021, 09:07)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,6835 EUR -0,73% (09.03.2021, 17:35)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

3,1605 GBP -0,69% (09.03.2021, 17:38)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (10.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nach kräftigen Kursanstiegen in den vergangenen Wochen könnte es für Energietitel wie BP nun wieder etwas schwieriger werden. Denn die Ölpreise seien auch im frühen Handel am heutigen Mittwoch weiter gesunken und hätten damit an die Verluste seit Beginn der Woche angeknüpft.Am Markt seien die fallenden Ölpreise mit der Kursentwicklung des US-Dollars erklärt worden. In den vergangenen Tagen habe sich am Devisenmarkt eine Dollar-Stärke gezeigt, die auch Einfluss auf den Handel am Ölmarkt habe. Eine stärkere US-Währung verteueret das in US-Dollar gehandelte Rohöl in Ländern außerhalb des Dollar-Raums und bremse damit die Nachfrage.Darüber hinaus sei auf die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA verwiesen worden. Am Vorabend sei bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 12,8 Mio. Barrel verzeichnet habe. Steigende Ölreserven hätten oftmals fallende Ölpreise zur Folge. Am Nachmittag würden die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Ölreserven erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: