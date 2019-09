Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,996 EUR +5,05% (16.09.2019, 13:45)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

5,283 GBP +4,74% (16.09.2019, 13:32)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London-Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (16.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl-Konzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Im Zuge des Ölpreisanstiegs nach dem Angriff auf wichtige Ölanlagen in Saudi-Arabien gehe es mit sämtlichen Öl- und Gasproduzenten im heutigen Handel ebenfalls nach oben. Doch nach Ansicht der Experten von Kepler Cheuvreux sei es noch längst nicht zu spät, sich bei der britischen Dividendenperle BP nun zu positionieren. So hätten die Analysten der Investmentbank ihre Kaufempfehlungen für die BP-Aktie bestätigt. Das Kursziel liege weiterhin bei 6,70 GBP und somit knapp 30% über dem heutigen Kursniveau. BP sei für Kepler Cheuvreux eine von vier Aktien im Sektor mit derart hohem Aufwärtspotenzial.Auch für den "Aktionär" bleibe die BP-Aktie der Favorit im Energiesektor. Der britische Konzern dürfte die Gewinne - v.a. wegen der Inbetriebnahme zahlreicher neuer Förderprojekte sowie den stetig sinkenden Altlasten in Form der Schadensersatzzahlungen für die Deepwater-Horizon-Katastrophe - stärker steigern als die Konkurrenten. Zudem sei die Bewertung mit einem KGV von 10 immer noch günstig. Hinzu komme die satte (und quellensteuerfreie) Dividendenrendite von über 6%, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.09.2019)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an BP, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Börsenplätze BP-Aktie:Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:5,992 EUR +4,83% (16.09.2019, 13:30)