Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,349 EUR -3,03% (13.05.2020, 15:03)



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,363 EUR -2,45% (13.05.2020, 15:19)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

293,40 GBp -2,73% (13.05.2020, 14:18)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (14.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.In einem schwachen Marktumfeld würden die Aktien großer europäischen Energieproduzenten wie BP nach, obwohl die Ölpreise heute wieder Boden gutmachen würden. Nach Ansicht der Experten der britischen Großbank HSBC, die den Sektor erneut näher unter die Lupe genommen habe, biete dies Anlegern nun eine gute Einstiegschance.So habe deren Analyst Gordon Gray die Einstufung für die BP-Aktie auf "buy" belassen. Das Kursziel laute weiterhin 400 Britische Pence (umgerechnet 4,52 Euro), was rund ein Drittel über dem aktuellen Kursniveau liege. Gray habe erklärt, der Ölkonzern sei derzeit innerhalb des Sektors seine bevorzugte Wahl. BP habe eine relativ niedrige Gewinnschwelle und verfüge über einige starke Wachstumstreiber. Dies dürfte seiner Meinung nach die Dividende sichern.Wer bei BP investiert sei, sollte sein Investment mit einem Stopp bei 2,70 Euro absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.05.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: