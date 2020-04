Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Stimmung in der Ölindustrie bleibe getrübt. Nachdem vergangene Woche eine Einigung erzielt worden sei, die Ölfördermenge signifikant zu kürzen, würden in der aktuellen Handelswoche die schlechten Konjunkturprognosen die Kurse belasten. Die negativen Auswirkungen würden historische Ausmaße annehmen.Die Internationale Energieagentur (IEA) rechne wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise mit einem beispiellosen Rückgang der Nachfrage nach Rohöl. In einem am Mittwoch in Paris veröffentlichten Bericht sei von einem rekordstarken Rückgang der Nachfrage die Rede. Vor allem im April dürfte die Nachfrage nach Rohöl von der Corona-Krise hart getroffen werden. Die IEA-Experten würden einen Einbruch des globalen Treibstoffverbrauchs um fast ein Drittel erwarten. Mit dem Rückgang dürfte im April ein Niveau erreicht werden, dass es zuletzt 1995 gegeben habe.Die erhoffte Kehrtwende nach Erzielen einer Einigung der führenden Ölstaaten bleibe aus. Das sei zu erwarten gewesen, denn die Sorgen um eine nachhaltige Konjunkturabkühlung würden die Börse belasten. Davon seien auch die Dividendentitel BP und Total betroffen. Anleger müssten weiterhin mit volatilen Kursen rechnen. Nur mutige, spekulativ orientierte Anleger mit langem Atem sollten auf einen Turnaround setzen, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2020)