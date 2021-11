Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,122 EUR +2,54% (16.11.2021, 14:52)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,126 EUR +3,15% (16.11.2021, 14:36)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

349,10 GBp +2,21% (16.11.2021, 14:38)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (16.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) nach wie vor zugreifen.Nachdem an den vergangenen Handelstagen bei der Aktie von BP eher wenig passiert sei, setze der Kurs des britischen Energieriesen heute wieder einmal ein Ausrufezeichen. So würden sich die Anteilscheine um satte drei Prozent verteuern. Rückenwind erhalte die Aktie von den im heutigen Handel wieder etwas zulegenden Ölpreisen.Darüber hinaus habe es - wieder einmal - eine sehr bullishe Studie aus dem Hause Bernstein gegeben. So stufe deren Analyst, Oswald Clint, die Dividendentitel weiterhin mit "outperform" ein und beziffere das Kursziel auf 480 Britische Pence (umgerechnet 5,64 Euro). Dies liege stattliche 36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Charttechnisch werde es bei BP jetzt spannend. Die Aktie stehe kurz vor dem Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Dieser verlaufe aktuell bei 349 Pence (4,10 Euro). Sollte es gelingen, diese Hürde aus dem Weg zu räumen, wäre anschließend der Weg nach oben frei bis zum Jahreshoch bei 366 Pence.Sollte der Ausbruchsversuch scheitern, würden die Unterstützungen bei 338 und 334 Pence in den Blickpunkt rücken. Sollten diese beiden Marken gerissen werden, könnte es zum Test des seit Juli intakten Aufwärtstrends kommen.Anleger können daher weiterhin zugreifen (Stopp: 3,20 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BP-Aktie. (Analyse vom 16.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: