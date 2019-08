Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,444 EUR -1,77% (14.08.2019, 14:00)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

498,50 GBp -1,66% (14.08.2019, 13:46)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London-Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (14.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Mittwoch gesunken und haben einen Teil der starken Gewinne vom Vortag wieder abgegeben. Bis zum Mittagshandel hätten die Notierungen die Verluste aus dem frühen Handel etwas ausgeweitet.Von den jüngsten Ölpreisanstiegen hätten natürlich auch die Aktien der Öl- und Gasproduzenten Royal Dutch Shell, Gazprom und BP profitieren können. Gerade bei BP und Royal Dutch Shell hätten sich die Chartbilder wieder deutlich aufgehellt. Beiden Blue Chips sei kürzlich der Ausbruch aus den Abwärtstrends geglückt. Mutige Anleger könnten bei der Dividendenperle BP weiterhin an Bord bleiben. Der Stoppkurs sollte bei 5,10 Euro belassen werden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BP-Aktie:Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:5,448 EUR -1,52% (14.08.2019, 13:44)