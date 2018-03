Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (23.03.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Aktienanalyst Oliver Drebing von der Nord LB:Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Öl & Gas-Sektor die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) zu kaufen.Die Riege der global operierenden und börsennotierten Öl- und Gaskonzerne werde angeführt von Exxon Mobil und Chevron (beide USA), Royal Dutch Shell (NL/GB), BP (GB) und Total (FR). Das integrierte Geschäftsmodell der Unternehmen reiche von der Exploration und Förderung von Rohöl/Gas ("Upstream") zu Aktivitäten, die sich mit der Verarbeitung zu Petrochemikalien, Kraft- und Schmierstoffen bis zum Vertrieb an den Endkunden erstrecken ("Downstream"). Die unkonventionelle Öl-/Gasförderung in den USA zeichne sich durch äußerst kurze Amortisationsdauer und hohe Flexibilität aus.Im Durchschnitt habe die Nordseesorte Brent in 12M/2017 bei USD 54,19/bbl (bbl: Barrel), notiert, 23,9% oberhalb des Mittelwerts 2016 von USD 43,73/bbl. In Q4/2017 hätten die Notierungen das Vorjahresniveau im Mittel um 24,2% übertroffen. Die vereinbarte Drosselung der Produktion OPEC/Russland sowie zehn weiterer Länder um 1,7 Mio. bbl/Tag vs. Produktionsniveau vom Oktober 2016 werde diszipliniert umgesetzt. Angestiegen sei die unkonventionelle US-Rohölproduktion.Die Kostenkurven multinationaler Öl- und Gaskonzerne seien seit 2015 deutlich nach unten verschoben worden. Den führenden Unternehmen des Sektors sei gelungen, die von Aktionären geforderte Ausschüttung wieder aus operativ erzielten Zahlungsmittelüberschüssen bezahlen zu können. Drebing stufe den Sektor als "positiv" ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: