Kursziel

BP-Aktie

(GBP) Rating

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,10 Neutral Goldman Sachs Michele della Vigna 01.02.2018 5,60 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 30.01.2018 5,30 Halten Independent Research Sven Diermeier 18.01.2018 5,35 Hold Kepler Cheuvreux Bertrand Hodee 18.01.2018 5,50 Buy UBS Jon Rigby 17.01.2018 5,40 Hold S&P Capital Jia Man Neoh 16.01.2018 5,65 Buy Deutsche Bank - 15.01.2018 4,50 Underperform Macquarie Research Iain Reid 10.01.2018 5,85 Kaufen Nord LB Oliver Drebing 21.12.2017 5,20 Hold Jefferies & Company Jason Gammel 20.12.2017 4,00 Underperform Merrill Lynch Christopher Kuplent 05.12.2017 5,75 Outperform Credit Suisse Thomas Adolff 09.11.2017 5,95 Overweight Morgan Stanley Martijn Rats 07.11.2017 6,00 Buy HSBC Gordon Gray 07.11.2017 4,80 Neutral Citigroup Alastair Syme 01.11.2017 5,50 Sector perform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 31.10.2017

Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

5,58 EUR -2,58% (02.02.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,618 EUR -3,20% (02.02.2018, 22:25)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

489,45GBp -2,40% (02.02.2018, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (05.02.2018/ac/a/a)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der BP-Aktie (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 6,10 oder 4 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc. wird am 6. Februar die Geschäftszahlen des vierten Quartals 2017 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs - die US-Investmentbank hat das Kursziel von 5,45 auf 6,10 GBP angehoben, aber die Bewertung auf "neutral" belassen. 2018 dürfte das Jahr der großen Ölkonzerne werden, schrieb Analyst Michele della Vigna am 1. Februar in einer Branchenstudie. Er erwarte 10%ige Renditen auf den freien Barmittelzufluss, ein gut 30%iges Aufwärtspotenzial für die Konsens-Gewinnschätzungen und eine Verdoppelung der Unternehmenserträge gegenüber dem Tiefpunkt 2016. Die Favoriten des Experten seien Total, Shell und ENI.Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für BP von 4,25 auf 4,50 GBP erhöht, jedoch die Bewertung auf "underperform" belassen. Nach der jüngsten Ölpreiserholung dürften sich die Anleger nun auf das künftige Förderpotenzial und das Cashflow-Wachstum der Ölkonzerne fokussieren, schrieb Analyst Iain Reid in Branchenstudie vom 10. Januar. BP stehe in dieser Hinsicht unter den großen Akteuren am schlechtesten da. Dessen ungeachtet, seien die Briten in puncto Kostensenkungen und Projektentwicklung erfolgreich, habe er das neue Kursziel begründet.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Börsenplätze BP-Aktie: