Kursziel

BP-Aktie

(GBP) Rating

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 4,00 Hold Jefferies Giacomo Romeo 13.05.2022 5,40 Overweight Morgan Stanley Martijn Rats 11.05.2022 5,90 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 09.05.2022 5,00 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 05.05.2022 7,00 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 04.05.2022 4,50 Buy Deutsche Bank James Hubbard 04.05.2022 4,70 Buy UBS Henri Patricot 04.05.2022 5,00 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 03.05.2022 4,50 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 03.05.2022

Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

5,005 EUR +1,19% (17.05.2022, 18:54)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,99 EUR +1,67% (17.05.2022, 17:35)



LSE-Aktienkurs BP-Aktie:

421,85 GBp +0,84% (17.05.2022, 17:39)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



LSE-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (17.05.2022/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,00 oder 4,00 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc hat am 3. Mai die Zahlen zum ersten Quartal 2022 vorgelegt.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 3. Mai habe der britische Ölkonzern BP wegen steigender Preise operativ deutlich mehr verdient als erwartet. Bereinigt um Sondereffekte, habe BP im ersten Quartal 6,25 Milliarden US-Dollar (5,95 Mrd. Euro) verdient, wie der Konzern am 3. Mai in London mitgeteilt habe. Das sei mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Damit habe der Konzern die Erwartungen der Experten deutlich übertroffen. Wegen der Abschreibung seiner Beteiligung an dem russischen Ölkonzern Rosneft und des Rückzugs aus dem Geschäft in Russland sei unter dem Strich ein Verlust in Höhe von 20,4 Milliarden Dollar angefallen nach einem Gewinn von 4,7 Milliarden im Vorjahr. Wie im Vorquartal wolle der Konzern eine Dividende von 5,46 US-Cent je Aktie zahlen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat das Papier auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Die europäische Ölindustrie habe das fünfte Quartal in Folge stark abgeschnitten, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am 9. Mai vorliegenden Branchenstudie. Der Analyst habe vor allem die Liquiditätszuflüsse des Sektors gelobt, die für prozentual zweistellige Cash-Renditen sorgen würden.Eine der niedrigsten Kursprognosen für BP kommt dagegen von RBC: Die kanadische Bank hat die Einstufung für die Aktie auf "outperform" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Der Energiekonzern habe im Handelsgeschäft im ersten Quartal hervorragend abgeschnitten, schrieb Analyst Biraj Borkhataria am 3. Mai in einer ersten Reaktion.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze BP-Aktie: