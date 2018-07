Kursziel

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,10 Buy UBS AG Jon Rigby 30.07.2018 6,50 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 27.07.2018 6,90 Outperform Bernstein Research Oswald Clint 23.07.2018 6,20 Buy Deutsche Bank Lucas Herrmann 23.07.2018 6,40 Outperform Credit Suisse Thomas Adolff 19.07.2018 6,55 Buy HSBC Kim Fustier 16.07.2018 6,75 Kaufen RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 09.07.2018 7,05 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 05.07.2018 6,20 Halten Independent Research Sven Diermeier 05.07.2018 7,30 Buy Goldman Sachs Michele della Vigna 04.07.2018 6,50 Buy Kepler Cheuvreux Bertrand Hodee 28.06.2018 6,25 Kaufen Nord LB Oliver Drebing 26.06.2018 6,50 Buy Citigroup Alastair Syme 21.06.2018 6,10 Hold Jefferies & Company Jason Gammel 11.06.2018 6,50 Buy Société Générale Irene Himona 05.06.2018 7,00 Outperform BNP Paribas Theepan Jothilingam 23.05.2018 5,70 Halten LBBW Achim Wittmann 11.05.2018 5,85 Equal-Weight Morgan Stanley Martijn Rats 02.05.2018 6,00 Hold S&P Capital Jia Man Neoh 01.05.2018

Börsenplätze BP-Aktie:



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

6,423 EUR +0,31% (30.07.2018, 14:21)



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

6,427 EUR +0,82% (30.07.2018, 14:36)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

570,688 GBp +0,60% (30.07.2018, 14:26)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (30.07.2018/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,30 oder 5,70 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc. wird am 31. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2018 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der US-Investmentbank Goldman Sachs: Analyst Michele della Vigna hat das Kursziel von 700 auf 730 Pence angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Große europäische Ölwerte dürften im zweiten Quartal den höchsten Free Cashflow seit fast einer Dekade und ein starkes Produktionswachstum vorweisen, schrieb Michele della Vigna in einer am 4. Juli vorliegenden Branchenstudie. Im zweiten Halbjahr sei aber noch mehr zu erwarten. Total, ENI und BP zähle der Analyst zu den Kandidaten mit einer in diesem Jahr besonders starken Projektpipeline.Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 540 auf 610 Pence erhöht und die Bewertung auf "hold" belassen. Von fundamentaler Seite komme Unterstützung, die Ölpreise dürften in diesem Jahr steigen, schrieb Analyst Jason Gammel in einer am 11. Juni vorliegenden Branchenstudie.Der Energieriese BP tätigt die größte Akquisition seit dem Jahre 1999, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär". So übernähmen die Briten für 10,5 Mrd. USD das Schieferölgeschäft des Bergbauriesen BHP Billiton. Darüber hinaus habe das Unternehmen die erste Dividendenerhöhung seit 2014 und ein Aktienrückkaufprogramm bekannt gegeben.Demnach wolle BP eigene Anteilscheine im Volumen von 6 Mrd. USD zurückkaufen. Die genaue Höhe der Dividendenanhebung sei bisher noch nicht bekannt gegeben worden. Dies werde jedoch spätestens mit der Bekanntgabe der Quartalszahlen am 31. Juli geschehen. Zuletzt hätten die Briten jedes Quartal 0,10 USD an die Anteilseigner ausgeschüttet, woraus sich auf das Gesamtjahr hochgerechnet eine Dividendenrendite von 5,4% errechne.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick: