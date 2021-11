Kursziel

BP-Aktie

(GBP) Rating

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 4,01 Equal-weight Morgan Stanley Martijn Rats 09.11.2021 4,00 Kaufen RBI B. Maurer, O. Galbur 08.11.2021 3,60 Hold Jefferies Giacomo Romeo 05.11.2021 3,20 Hold Deutsche Bank James Hubbard 03.11.2021 5,40 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 03.11.2021 5,30 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 03.11.2021 4,10 Buy UBS Jon Rigby 03.11.2021 4,25 Sector-perform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 02.11.2021

Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,036 EUR -1,08% (17.11.2021, 19:56)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,072 EUR -0,20% (17.11.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

342,30 GBp -0,65% (17.11.2021, 17:35)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (17.11.2021/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 5,40 oder 3,20 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc hat am 2. November die Zahlen zum 3. Quartal 2021 bekannt gegeben.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 2. November berichtete, habe der britische Ölkonzern BP im abgelaufenen Quartal von hohen Ölpreisen profitiert und wolle einen weiteren Milliardenbetrag in einen Aktienrückkauf stecken. Allerdings hätten Gasverträge infolge des rasant steigenden Gaspreises die Bilanz wegen eines Bewertungseffektes tief in die roten Zahlen gerissen. Bereinigt um Sondereffekte wie Bewertungsveränderungen von Ölbeständen habe BP in den Monaten Juli bis September 3,32 Milliarden US-Dollar (2,9 Mrd. Euro) verdient. Das sei mehr gewesen, als von Analysten geschätzt. Vor einem Jahr sei der bereinigte Gewinn wegen niedrigerer Ölpreise nur 86 Millionen Dollar hoch gewesen.Die Zwischendividende für das Quartal bleibe mit 5,46 US-Cent je Aktie konstant, der Konzern wolle aber weitere 1,25 Milliarden Dollar für einen Aktienrückkauf ausgegeben. Aus dem Betrieb seien dem Konzern im 3. Quartal Finanzmittel (operativer Cashflow) von 6,0 Milliarden Dollar in die Kassen geflossen. BP-Chef, Bernard Looney, habe von einem weiteren guten Quartal für den Konzern gesprochen.Unter dem Strich hätten die Ende des Quartals ruckartig steigenden Gaspreise zur späteren Lieferung dem Konzern aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. So seien vor allem Sicherungsgeschäfte dem Konzern mit einer Vorsteuerbelastung von 6,1 Milliarden Dollar auf die Füße gefallen - der auf die Aktionäre entfallende Nettoverlust habe daher 2,5 Milliarden Dollar betragen. Vor einem Jahr habe der Fehlbetrag nur bei 450 Millionen Dollar gelegen. Von BP hieß es, das Missverhältnis dürfte sich dann wieder legen, wenn die Preise wieder sänken und die Mengen tatsächlich geliefert würden, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat den Titel nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 540 GBp belassen. Das 3. Quartal des Ölkonzerns sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am 3. November vorliegenden Studie. Die Aussagen zu Aktienrückkäufen sprächen ebenfalls für den Wert.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick: