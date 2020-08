Kursziel

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 5,30 Brak Danych Goldman Sachs Brak Danych 28.07.2020 4,25 Brak Danych J.P. Morgan Brak Danych 28.07.2020 3,50 Buy Jefferies & Company Jason Gammel 16.07.2020 3,10 Halten Independent Research Sven Diermeier 16.07.2020 3,50 Neutral Credit Suisse Thomas Adolff 14.07.2020 4,00 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 01.07.2020 3,70 Buy UBS AG Jon Rigby 17.06.2020 2,75 Verkaufen DZ BANK Werner Eisenmann 15.06.2020 2,60 Underweight Morgan Stanley Martijn Rats 15.05.2020 4,00 Buy HSBC Gordon Gray 14.05.2020 - Buy Redburn Peter Low 13.05.2020 3,20 Hold Berenberg Bank Henry Tarr 29.04.2020 2,50 Underperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 28.04.2020

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (03.08.2020/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 5,30 oder 2,50 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc. wird am 4. August die Zahlen zum 2. Quartal 2020 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat den Titel vor Zahlen zum 2. Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 530 Pence belassen. Analyst Michele della Vigna habe in einer am 28. Juli vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Ölkonzern etwas angepasst und rechne nun für 2020 mit einem leichten Verlust je Aktie. Grund dafür sei eine buchhalterische Umklassifizierung von angekündigten Abschreibungen.Bei Independent Research jedoch wird der BP-Titel mit dem Votum "halten" eingestuft und das Kursziel von 3,50 GBP auf 3,10 GBP gesenkt. BP habe den Verkauf des globalen Petrochemie-Geschäfts (bereinigtes EBIT Gj. 2019: 402 (Vj.: 627) Mio. USD; Anteil am bereinigten Konzern-EBIT Gj. 2019: 2% (Vj.: 3%)) an INEOS angekündigt (Transaktion solle Ende 2020 abgeschlossen sein). Der Verkaufspreis (unterliege Anpassungen) belaufe sich auf 5 Mrd. USD. Dieser Verkauf sei Teil des angekündigten Desinvestitionsprogramms (15 Mrd. USD), das nun ein Jahr früher (bisher: Mitte 2021) abgeschlossen werden könne. Gleichzeitig sei der Verkauf der Petrochemie Teil des Transformationsprozesses (Konzernziel: CO2-Neutralität bis 2050) und führe den Unternehmensangaben zufolge zu einer Stärkung der Bilanz. Letzteres sei nach Meinung von Analyst Sven Diermeier vor dem Hintergrund des aktuellen Öl- und Gaspreisumfelds (u.a. Brent-Spot: rund 44 USD je Barrel) sowie den Mitte Juni angekündigten milliardenschweren Wertberichtigungen (13 bis 17,5 Mrd. USD nach Steuern) nicht zu unterschätzen.BP agiere bezüglich der langfristigen Ölpreisannahmen konservativer als einige Rivalen (ENI, Repsol, Royal Dutch Shell). Es bestehe gegenwärtig (Lage auf dem Ölmarkt stelle sich diffizil dar) eine erhöhte Dividendenunsicherheit (DPS 2020e: 0,330 (alt: 0,345) USD; DPS 2021e: 0,300 (alt: 0,320) USD), was nach Meinung des Analysten für die BP-Aktie als Dividendenwert negativ zu werten sei. Das Q2 sollte nach Erachten des Analysten vorerst den Ergebnistiefpunkt darstellen, so Sven Diermeier weiter in einer Aktienanalyse vom 16. Juli.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick: