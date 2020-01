SIX Swiss Exchange-Aktienkurs BOBST-Aktie:

55,20 CHF +1,66% (07.01.2020, 13:58)



ISIN BOBST-Aktie:

CH0012684657



WKN BOBST-Aktie:

764529



Ticker-Symbol BOBST-Aktie:

4J7



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BOBST-Aktie:

BOBNN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol BOBST-Aktie:

BBBSF



Kurzprofil BOBST Group SA:



Die BOBST Group SA (ISIN: CH0012684657, WKN: 764529, Ticker-Symbol: 4J7, SIX Swiss Ex: BOBNN, Nasdaq OTC-Symbol: BBBSF) ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen und Services für die Substratverarbeitung, den Druck und die Weiterverarbeitung in den Bereichen Etiketten, flexible Materialien, Faltschachteln und Wellpappe.



Das 1890 von Joseph Bobst in Lausanne, Schweiz, gegründete Unternehmen BOBST ist in mehr als 50 Ländern vertreten, besitzt 14 Produktionsstätten in 8 Ländern und beschäftigt mehr als 5 600 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Das Unternehmen erzielte im vergangenen Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2018 endete, einen Umsatz von CHF 1 635 Millionen. (07.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - BOBST-Aktienanalyse von Aktienanalyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die BOBST-Aktie (ISIN: CH0012684657, WKN: 764529, Ticker-Symbol: 4J7, SIX Swiss Ex: BOBNN, Nasdaq OTC-Symbol: BBBSF).BOBST habe heute bekannt gegeben, dass exklusive Verhandlungen über eine mögliche Mehrheitsbeteiligung von BOBST an der in Deutschland ansässigen CITO System GmbH aufgenommen worden seien. CITO sei 1906 gegründet worden. Das Unternehmen habe für die Verpackungsindustrie Werkzeuge für Schneide- und Rillsysteme entwickelt und sei in der Rilltechnologie zum Marktführer geworden. Es beschäftige über 250 Vollzeitmitarbeiter und erwirtschafte nach Schätzungen des Analysten einen mittleren bis hohen zweistelligen Umsatz, wovon der Großteil mit einer mit der BOBST-Gruppe vergleichbaren Rentabilität exportiert werde. Es seien keine finanziellen Einzelheiten bekannt gegeben worden.Über seine Tochtergesellschaft Shanghai Eterna Machinery habe BOBST eine Kapitalmehrheit von 70% an Yancheng Hongjing Machinery Technology erworben. Die Übernahme solle sowohl die Präsenz von Eterna als auch die von BOBST in der Faltschachtel-/Klebeindustrie stärken. Es seien keine finanziellen Einzelheiten bekannt gegeben worden.Diethelm glaube, dass BOBST das derzeit schwache Nachfrageumfeld in der Branche ausnutze, um strategische Investitionen zu tätigen. Dadurch werde die Position des Unternehmens in der Verpackungsindustrie weiter gestärkt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BOBST-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs BOBST-Aktie:50,80 EUR +3,99% (07.01.2020, 14:15)