43,825 EUR +3,15% (05.02.2021, 14:00)



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (05.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) unter die Lupe.Der Branchenindex EURO STOXX Banks sei heue im Aufwand. Rückenwind würden z.B. die Zahlen von BNP Paribas geben. Das vergangene Jahr hab die französische Großbank deutlich besser abgeschnitten als von Analysten erwartet, was den Kurs nach oben schießen lasse.Die BNP Paribas habe ihren Gewinnrückgang in der Corona-Krise trotz drohender Kreditausfälle im abgelaufenen Jahr in überraschend engen Grenzen gehalten. Unter dem Strich sei ein Gewinn von knapp 7,1 Mrd. Euro gestanden und damit 13,5% weniger als ein Jahr zuvor. Analysten hätten im Schnitt nur mit 6,7 Milliarden Euro gerechnet. Bankchef Jean-Laurent Bonnafé habe die Aktionäre auf einen Rückgang von 15 bis 20% vorbereitet.Am Ergebnis habe die Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite gezehrt. BNP Paribas habe dafür 5,7 Mrd. Euro zur Seite gelegt, fast 80% mehr als im Vorjahr. Dabei habe der Bank geholfen, dass wie bei anderen Konkurrenten die Einnahmen im Investmentbanking gesprudelt seien. Dadurch hätten die Erträge konzernweit mit 44,3 Mrd. Euro fast auf dem Niveau von 2019 gehalten werden können.Die BNP Paribas sei als Universalbank auch im Handelsgeschäft stark aufgestellt - im vierten Quartal seien die Erträge im Anleihesegment um 22% geklettert. In nächster Zeit könnte das Momentum anhalten. Trader könnten auf den Bruch des Abwärtstrends bei ca. 45 Euro setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)