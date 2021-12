Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (28.12.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) unter die Lupe.Die BNP Paribas sei eine der größten Banken Europas und für den "Aktionär" einer der Dividendenfavoriten. Unter den Instituten auf dem Kontinent, die seit diesem Jahr ihre Ausschüttungen wieder hochgefahren hätten, steche die Universalbank besonders hervor. Denn Bewertung und Dividende würden sich positiv vom Durchschnitt abheben.Seit wenigen Tag sei bekannt, dass die BNP Paribas sich aus dem Retail-Banking in den USA zurückziehe. In den letzten Jahren hätten einige europäische Banken ihre Geschäfte auf dem größten Kapitalmarkt der Welt zurückgefahren. Denn gegen die Konkurrenz der US-Institute seien viele Banken machtlos. Im November letzten Jahres habe die spanische BBVA für 11,6 Milliarden Dollar ihr US-Geschäft an PNC-Financial verkauft. Auch die HSBC habe sich aus den USA zurückgezogen. Der Schritt, den die BNP gewählt habe, sei also kein Einzelfall.Allerdings dürfte es eine der größten Transaktionen auf diesem Feld sein. Denn der Verkauf des US-Retail-Geschäfts spüle 16,3 Milliarden Dollar in die Kasse der BNP Paribas. Der Käufer sei die BMO Financial Group, die bereits in mehreren US-Bundesstaaten aktiv sei. Doch was mache die BNP nun mit dem Geldregen? Dazu gebe es klare Aussagen der Analysten und des Konzerns selbst."Die BNP wird sich wahrscheinlich auf innovative und wachstumsstarke Bereiche konzentrieren, vor allem in Europa", habe Flora Bocahut, Analystin bei Jefferies, kürzlich in einer Mitteilung geschrieben. Bocahut habe hinzugefügt, dass die BNP vor kurzem in ein mobiles Verbraucherkreditgeschäft in Frankreich namens Floa Bank investiert habe. Allerdings gebe es auch andere Ansichten: Denn die Analysten von Citi hätten gesagt, dass sich die Anleger auch auf die Aussichten auf höhere Aktionärsausschüttungen konzentrieren würden, die über dem Durchschnitt von 50 Prozent des Gewinns lägen, den BNP üblicherweise auszahle. Die Bank werde im Februar ein Strategie-Update geben.Die Bewertung mit einem für 2022 erwarteten KGV von 8 lasse zudem ebenfalls noch etwas Luft nach oben erwarten. Denn die Peers in Europa würden bei 9 erwartet. Die Dividendenrendite solle für das Geschäftsjahr 2021 bei attraktiven 6,3 Prozent liegen.Die Notierung habe zuletzt wieder den Weg nach oben gefunden und die 50-Tage-Linie bei 58,14 Euro geknackt. Nun werde das Verlaufshoch vom November bei 62,20 Euro angesteuert.Trotz der Turbulenzen rund um Corona bietet die Aktie für das kommende Jahr eine interessante Mischung aus Kursfantasie und höheren Renditen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Mutige Anleger sollten zugreifen. (Analyse vom 28.12.2021)