Xetra-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

56,21 EUR -1,54% (08.02.2017, 12:32)



Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

56,20 EUR -1,66% (08.02.2017, 12:34)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNPQF



Kurzprofil BNP Paribas:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (08.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF).Im Wesentlichen bedingt durch höher als von Rießelmann prognostizierte Gesamterträge habe das Nettoergebnis in Q4/2016 mit 1,44 (Vj.: 0,67) Mrd. Euro seine Prognose (1,14 Mrd. Euro) geschlagen, jedoch den Marktkonsens (1,57 Mrd. Euro) verfehlt. Insgesamt sei die operative Entwicklung in Q4 seiner Ansicht nach gemischt ausgefallen.Das Finanzinstitut habe darüber hinaus Ziele bis 2020 ausgegeben, die auf den ersten Blick wenig ambitioniert erscheinen würden, aber nach Erachten des Analysten vor dem Hintergrund des auch in Zukunft herausfordernden Marktumfelds (u.a. Niedrigzinsniveau; steigende Kapitalanforderungen) zu sehen seien (u.a. bereinigte Eigenkapitalrendite in 2020 von 10,0% (zum Vergleich GJ16: 9,4%)).Der Analyst habe seine Prognosen für 2017 (u.a. EPS: 6,13 (alt: 6,11) Euro) und 2018 (u.a. EPS: 6,58 (alt: 6,14) Euro) erhöht. Für die BNP Paribas-Aktie würden seiner Meinung nach die ausgewogene regionale und segmentspezifische Ergebnisdiversifikation sowie die guten Kapitalquoten sprechen.Börsenplätze BNP Paribas-Aktie: