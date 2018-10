Xetra-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (31.10.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF).Das EBT habe in Q3 mit 2,82 (Vj.: 2,97; Marktkonsens: 3,12) Mrd. Euro die Analysten-Erwartung von 3,04 Mrd. Euro deutlich verfehlt. Die Ertragsentwicklung (vor allem im Anleihehandel (sechster aufeinanderfolgender y/y-Rückgang)) scheine immer mehr zu einem Problem zu werden. Zusammen mit der Deutschen Bank habe BNP Paribas hier die schwächste Performance in der bisher laufenden Berichtssaison verzeichnen müssen. Diese Schwäche im Anleihehandel (rund 8% der Gesamterträge) lasse die Ertragszielsetzung (durchschnittliches jährliches Wachstum der Gesamterträge bis 2020: mehr als 2,5%) zunehmend unrealistischer erscheinen (Marktkonsens bis 2020: +2,4% (zu den Q2-Zahlen: +2,7%) pro Jahr).Ferner zeichne sich im französischen Privatkundengeschäft (rund 14% der Gesamterträge) bisher keine Trendwende in der Erlösentwicklung ab. Zudem vermöge der wesentliche Wachstumstreiber International Financial Services (in Q3 belastet durch Erlösrückgang in Italien) diese Schwäche aktuell nicht auszugleichen (Gesamterträge BNP Paribas nach neun Monaten 2018: -1% y/y).Bei gesenkten Prognosen und einem neuen Kursziel von 52,00 (alt: 70,00) Euro stuft Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, die BNP Paribas-Aktie, die gestern (30.10.) auf die Zahlenbekanntgabe mit einem Kursrückgang (-3%) reagierte, von "kaufen" auf "halten" herab. (Analyse vom 31.10.2018)Börsenplätze BNP Paribas-Aktie: