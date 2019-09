Börsenplätze BMW-Aktie:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (24.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der deutsche Autobauer BMW und sein Zulieferer Bosch müssten sich erneut mit Vorwürfen von US-Klägern wegen angeblicher Abgas-Manipulationen auseinandersetzen. In einem seit März 2018 laufenden Rechtsstreit habe die für hartnäckige Sammelklagen bekannte Kanzlei Hagens Berman am Montag mit einer überarbeiteten Klageschrift nachgelegt.Die Klägeranwälte würden die Unternehmen beschuldigen, mit einer speziellen Software Emissionswerte frisiert zu haben - ähnlich wie Volkswagen im "Dieselgate"-Skandal. Der zuständige Richter Kevin McNulty habe die Klage im Juni abgewiesen, den Klägern aber Gelegenheit gegeben, ihre Vorwürfe zu überarbeiten.Laut Klägeranwalt Steve Berman seien inzwischen umfassende zusätzliche Abgastests durchgeführt worden, deren Ergebnisse die angeblichen Manipulationen belegen würden. Konkret gehe es bei der Klage um "Zehntausende" X5- und 335d-Modelle, die zwischen 2009 und 2013 unter falschen Versprechen zur Umweltverträglichkeit verkauft worden sein sollten.Der Schadstoffausstoß überschreite die US-Grenzwerte um das bis zu 27fache, würden die Kläger behaupten. BMW habe auf Nachfrage mitgeteilt, den Rechtsstreit nicht zu kommentieren. Prinzipiell gelte, dass BMW-Autos mit allen legalen Vorschriften im Einklang seien. Ein Sprecher von Bosch habe erklärt: "Wir äußern uns aufgrund sensibler rechtlicher Rahmenbedingungen nicht zu laufenden Verfahren."Die Aktie von BMW habe sich zuletzt von ihren Tiefständen von Mitte August im Bereich von 58,00 Euro etwas lösen können. Wichtige Widerstände wie der mittelfristige Abwärtstrend und die 200-Tage-Linie hätten bislang allerdings nicht geknackt werden können. Auch die IAA in Frankfurt, die vor Kurzem stattgefunden habe, habe der Aktie des Münchner Autobauers nicht auf die Sprünge helfen können. Hier seien die Hoffnungen der BMW-Fans enttäuscht. Weder neue Modelle, noch der neue BMW-Chef Oliver Zipse hätten für Aufbruchsstimmung gesorgt. Allerdings bestehe Hoffnung, dass sich die beiden größten Automärkte USA und China erholen könnten, wovon auch BMW profitieren würde. Jürgen Pieper, Analyst bei Metzler habe deswegen die Aktie von BMW vor Kurzem von "hold" auf "buy" hochgestuft.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät, die erwähnten Widerstandsmarken genau im Auge zu behalten und auf ein entsprechendes charttechnisches Signal zu warten. (Analyse vom 24.09.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link