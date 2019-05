Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (31.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der bayerische Premium-Hersteller durchlebe sicherlich eine der schwierigsten Phasen der letzten Jahre. Kartellstrafe, Gewinneinbruch und Dividendenkürzung. Kein Wunder, dass es auf der letzten Hauptversammlung Kritik für die Konzernführung gehagelt habe. BMW-Chef Harald Krüger habe von den Aktionären ein schlechtes Zeugnis ausgestellt bekommen.Krüger hat den BMW-Apparat eher verwaltetet, statt neue Innovationen zu schaffen. Den von seinem Vorgänger Norbert Reithofer vorangetriebenen Wandel zur Elektromobilität mit der Produktion des i3 und des i8 habe er nicht entsprechend weitergeführt. Jetzt gelte es, das verloren gegangene Terrain so schnell wie möglich wieder gutzumachen. Ein Kraftakt, der mit sehr hohen Kosten verbunden sein werde. BMW müsse in den Krisenmodus schalten, um sich wieder hipp und salonfähig zu machen!BMW scheine noch immer auf der Suche nach den richtigen Partnern zu sein. Der Münchener Autokonzern bleibe vorerst stark von den mächtigen asiatischen Zelllieferanten CATL, Samsung SDI und LG Chem abhängig. Das seien keine guten Voraussetzungen!Die BMW-Aktie sei ein Spiegelbild der schlechten fundamentalen Entwicklung. Das Papier sei aufgrund der Ankündigung neuer Zölle durch die USA unter die wichtige Marke bei 63,40 Euro gefallen. Die nächste starke Unterstützung warte erst im Bereich von 60,50 Euro. So niedrig habe die BMW-Aktie zuletzt im Jahr 2012 notiert. Entwarnung könne man bei BMW noch nicht geben - v.a., weil der Handelskonflikt zwischen den USA und China derzeit die Märkte im Griff habe. Zudem würden neue Impulse durch die Konzernführung fehlen, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.05.2019)Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:61,75 EUR -2,06% (31.05.2019, 11:13)