Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (08.11.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Frank Biller, CEFA und Senior Investment Analyst von der LBBW:Frank Biller, CEFA und Senior Investment Analyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) von 83 auf 80 EUR.In Q3/18 habe BMW die Auslieferungen leicht auf 0,59 Mio. Automobile (+0,2%) steigern können. Der Umsatz sei auf 24,7 Mrd. EUR gestiegen (+4,7%, währungsbereinigt leicht über VJ). Trotz einer niedrigeren Ergebniserwartung nach der Gewinnwarnung am 25. September habe das EBIT von 1,7 Mrd. EUR (-26,8%) unter den Schätzungen gelegen (Konsens: 1,8 Mrd. EUR). Dies sei vor allem auf das Segment Automobile mit einem EBIT von 930 Mio. EUR (-47,1%) bzw. einer Marge von 4,4% (VJ 8,6%; Konsens 5,8%) zurückzuführen gewesen.Zu berücksichtigen seien dabei Gewährleistungsrückstellungen in Höhe von 679 Mio. EUR (u.a. für den Rückruf von 1,6 Mio. Fahrzeugen wegen eines Abgasrückführungskühlers). Adjustiert um diese Belastung sei die Automobilmarge auf 7,6% gefallen und habe damit die strategische Zielspanne von 8% bis 10% verfehlt. Auch bei Mercedes-Benz und AUDI habe sich die Marge in Q3/18 auf 6,3% (VJ 9,0%) bzw. 0,8% verschlechtert (adj. um Strafzahlung 7,0%, VJ 9,0%). Die übrigen Segmente von BMW hätten sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen entwickelt, wobei bei den Überleitungen das EBIT von 249 Mio. EUR über den Prognosen gelegen habe (Konsens: 16 Mio. EUR). Aufgrund einer niedrigeren Steuerquote habe das Nettoergebnis von 1,4 Mrd. EUR (-24,3%) die Schätzungen getroffen.Die gesenkten Ziele für 2018 (Segment Automobile: Umsatz leicht über VJ, EBIT-Marge >7%, Konzernergebnis v. St. moderat unter VJ) seien bestätigt worden. Das Ziel für den Free Cashflow im Segment Automobile liege weiterhin bei mindestens 3 Mrd. EUR (VJ 4,5 Mrd. EUR) nach 2,0 Mrd. EUR in 9M/18 (9M/17: 2,7 Mrd. EUR), wobei betont worden sei, dass dieses Ziel ambitioniert sei.Die Analysten der LBBW hätten ihre Schätzungen leicht angepasst. Auf Basis eines modifizierten DCF-Modells würden sie damit einen fairen Wert von rund 80 EUR für die BMW-Aktie ermitteln.