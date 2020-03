Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (20.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Die Corona-Krise stelle die Autobauer vor nie gekannte Probleme. Werkschließungen über mehrere Wochen in zahlreichen Ländern dürften auf weitere Regionen ausgeweitet werden. Produktion und Verkauf lägen vielerorts weitgehend lahm. Ende dieser Maßnahmen sei kurzfristig nicht in Sicht."Wir gehen momentan davon aus, dass Autoproduktion und -absatz im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 weltweit um zehn bis 20 Prozent einbrechen werden", so Frank Schwope, Autoexperte bei der NORD/LB. Der Absatz des Volkswagen-Konzerns dürfte beispielsweise von elf Millionen Einheiten auf neun bis zehn Millionen sinken. "Die Rückgänge der Gewinngrößen der Unternehmen dürften prozentual deutlich höher sein, wenngleich sie kaum zu kalkulieren sind", so Schwope.Der Experte sei sicher: "Unternehmen, die vor der Krise schon Probleme hatten, werden noch größere Schwierigkeiten bekommen. Aber auch Firmen, die noch relativ solide dastehen, werden zu kämpfen haben, wenngleich zahlreiche Regierungen staatliche Unterstützung zugesagt haben."Hintergrund: Komme es zum Abwürgen der Wirtschaft oder sogar zu einer schwereren Rezession, dürften Autos sicherlich nicht das erste sein, was sich die Leute nach harten Wochen durchlittener Krise mit erheblichen Verdienstausfällen kaufen würden.Doch auch Schwope schreibe die Branche nicht ab: "Letztlich gilt die Hoffnung, dass der Höhepunkt der weltweiten Krise spätestens im Sommer erreicht ist und in der zweiten Jahreshälfte Aufholeffekte möglich sind. Immerhin wird in China die Produktion in den Werken vieler Automobil-Konzerne sukzessive wieder hochgefahren."Bei DAX und Co laufe aktuell eine erste kleine Gegenbewegung. Prozentual zweistellige Kurssprünge seien bei einzelnen Werten keine Seltenheit - auch die Kurse der Autobauer würden zulegen, nachdem sie zuletzt durch die Bank über 40 Prozent an Wert verloren hätten. Im aktuellen Umfeld sei aber auch ein erneuter Abverkauf nicht auszuschließen.Für Anleger mit einem langem Atem ist und bleibt die Marschroute: Durchhalten und gestaffelt abstauben, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: