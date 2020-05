ISIN BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (12.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Trotz einer deutlichen Erholung im April seien die Perspektiven für den chinesischen Automarkt düster. Der chinesische Herstellerverband CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) gehe davon aus, dass der Absatz im Reich der Mitte in diesem Jahr um bis zu 25% einbrechen könnte, wie er am Montag in Peking mitgeteilt habe. Sollte sich die Corona-Pandemie eindämmen lassen, werde ein Rückgang von rund 15% erwartet, habe es weiter geheißen. Sofern die CAAM-Prognose zutreffe, würde der größte Automarkt der Welt 2020 das dritte Jahr in Folge schrumpfen.Für die deutschen Autokonzerne Volkswagen , Daimler und BMW sei China der wichtigste Einzelmarkt. Die dortige Entwicklung nach dem Lockdown könnte ein Indiz dafür sein, wie sich das Kaufverhalten und die Märkte in Europa und Nordamerika nach der Corona-Krise entwickeln würden. Erst kürzlich hatte der weltgrößte Autobauer Volkswagen mitgeteilt, dass der Konzern eine Nachfrageerholung auf dem chinesischen Markt erkennen könne. BMW habe sich jedoch sehr vorsichtig gezeigt, was eine schnelle Erholung in Europa und Nordamerika nach chinesischem Vorbild angehe.Die Produkte würden einen guten Eindruck machen. In Punkto Elektromobilität gehe BMW nicht den gleichen konsequenten Weg wie VW. Aufgrund der Größe habe der bayersiche Premium-Hersteller auch nicht die finanziellen Möglichkeiten. BMW zeichne sich aber durch eine hohe Flexibilität aus. Die BMW-Aktie sei nach den Q1-Zahlen kurzzeitig abverkauft worden. Die schwache Marge und die geringeren Investitionen in wichtige Projekte wie z.B. der Elektromobilität seien nicht gut angekommen. Im Anschluss habe sich das Papier wieder erholt. Nach oben müsse die Marke von 52,50 Euro zurückerobert werden. Der nächste stärkere Widerstand im Aufwärtstrend liege im Anschluss bei 58,50 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.05.2020)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:51,29 EUR -1,37% (12.05.2020, 09:34)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:51,18 EUR -0,37% (12.05.2020, 09:20)