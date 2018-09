Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (26.09.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF), senkt aber das Kursziel von 90 auf 86 Euro.Nachdem der bayerische Premium-Hersteller anlässlich der Halbjahreszahlen noch eine "Gewinnwarnung light" herausgegeben habe, sei nun etwas überraschend doch noch eine harte "Gewinnwarnung" gekommen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Grundsätzlich stehe Schwope dem operativen Geschäft von BMW allerdings recht positiv gegenüber, wenngleich der Autobauer aufgrund der Tatsache, dass das größte Werk des Konzerns in den USA liege, besonders unter dem chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt leiden dürfte. Zudem würden sich bei BMW negative Wechselkurseffekte und die Investitionen rund um die Elektromobilität und das Autonome Fahren bemerkbar machen.Mit Blick auf das relativ geringe Bewertungsniveau bestätigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die BMW-Stammaktie, reduziert jedoch zugleich das Kursziel für diese von 90 auf 86 Euro. (Analyse vom 26.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:77,67 EUR -1,68% (26.09.2018, 11:02)