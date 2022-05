Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (02.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Um in Zukunft seine "Neue Klasse" fertigen zu können, habe der Autohersteller BMW Details zu seiner iFactory-Strategie genannt. Zuerst werde das Konzept 2024 in Ungarn angewendet, bevor es dann weltweit in den BMW-Werken umgesetzt werde. Die Münchner selbst würden die Produktionsstrategie als "Masterplan für die Produktion der Zukunft" beschreiben. Jedoch müssten die Pläne des Autobauers auch kritisch hinterfragt werden.Die Produktionsstrategie beschreibe BMW mit den Stichworten "Lean. Green. Digital.". Unter "Lean" verstehe der Autobauer die effiziente, präzise und hochflexible Fertigung. Vor allem die Flexibilität sehe der Konzern als wichtig an. So sollten in Zukunft verschiedene Antriebsarten auf einer Fertigungslinie produziert werden. Das müsse jedoch zumindest kritisch gesehen werden, da der Fokus in Zukunft vor allem auf der Elektromobilität liegen sollte. Vor diesem Hintergrund sei auch das noch nicht genannte Ausstiegsdatum vom Verbrenner zu kritisieren.Stichwort "Green": BMW plane außerdem die bis 2030 in der Produktion anfallenden CO2-Emissionen um 80 Prozent im Vergleich zu 2019 zu reduzieren. Im Werk in Ungarn solle dafür ein bedeutender Teil des benötigten Stroms direkt auf dem Werksgelände produziert werden. Davon erhoffe sich der Autobauer neben dem Umweltgedanken auch Versorgungssicherheit.Unter "Digital" werde bei BMW der Plan von einer smarten Fabrik bezeichnet. Darunter sei die effektivere Produktion durch Datenbanken, Algorithmen und etwa Machine Learning zu verstehen.Langfristig sollten die Chancen für BMW dennoch nicht schlecht stehen, allerdings sind andere Autobauer besser positioniert, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: