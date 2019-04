Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (16.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BMW habe sich in den vergangenen Wochen kontinuierlich nach oben gearbeitet. Die Bodenbildung scheine abgeschlossen und ein Kaufsignal sei generiert worden. Zudem gebe das Management einen positiven Ausblick auf das China-Geschäft.Wie auch Volkswagen setze BMW auf eine Erholung im wichtigsten Absatzmarkt China. "Wir werden zwischen fünf und zehn Prozent in diesem stagnierenden Markt wachsen und damit Segmentanteile gewinnen", so der BMW-Finanzchef Nicolas Peter. Bereits jetzt sei China der wichtigste Markt für das Münchener Unternehmen. 2018 sei jedes vierte Auto im Reich der Mitte verkauft worden.Doch nicht nur für BMW się China der wichtigste Automarkt der Welt. Die Experten des CAR-Instituts würden davon ausgehen, dass im Jahr 2019 22,3 Millionen neue Autos verkauft würden. Zum Vergleich: Deutschland werde auf 3,3 Millionen neu verkaufte Fahrzeuge kommen. Im Jahr 2018 sei der chinesische Automarkt das erste Mal seit 20 Jahren geschrumpft. Zwischenzeitlich erhobene Sonderzölle auf Autos aus den USA hätten die Fahrzeuge verteuert und so die Nachfrage gedämpft.Eine baldige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China wäre für BMW wünschenswert: "Unser Eindruck ist auch, da könnte eine Lösung in den kommenden Wochen oder Monaten kommen", so Peter. "Das erste Quartal ist gut gelaufen ohne diese Strafzölle und es sieht auch fürs zweite Quartal ja ganz vernünftig aus."Nun ist der Weg frei bis zum nächsten Widerstand bei 80 Euro, so Jan Heusinger von "Der Aktionär". Nächster Halt: 85 Euro. (Analyse vom 16.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: