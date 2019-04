ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (09.04.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Die EU-Wettbewerbskommission habe im laufenden Kartellverfahren wegen illegaler Absprachen bei der Abgasreinigungstechnik BMW, Daimler und Volkswagen über ihre Beschwerdepunkte informiert, da sie ihren Verdacht vorläufig bestätigt sehe. Das komme für Diermeier nicht überraschend, nachdem sich der Verdacht gegen die drei Automobilhersteller vor ein paar Monaten verhärtet habe. BMW werde sich eigenen Angaben zufolge, gegen die Kartellvorwürfe - wenn erforderlich - mit allen rechtlichen Mitteln wehren. In Reaktion auf die Beschwerde der EU-Wettbewerbskommission habe BMW angekündigt, eine Rückstellung von voraussichtlich über 1 Mrd. Euro in Q1/2019 zu bilden. Die EBIT-Marge des Kernsegments Automobile werde im laufenden Geschäftsjahr daher nun bei 1,0% bis 1,5% (zuvor: 6,0% bis 8,0%) gesehen. Auch in dieser wirtschaftlich sehr herausfordernden Zeit sei die finanzielle Belastung für BMW nach Meinung des Analysten tragbar (Nettoliquidität des Segments Automobile per 31.12.2018: 19,5 Mrd. Euro). Der Imageschaden könnte schwerer wiegen. Diermeier habe seine Erwartungen angepasst (u.a. EPS 2019e: 7,86 (alt: 9,38) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die BMW-Stammaktie nach wie vor mit "halten". Das Kursziel werde bei 76 Euro (Discounted-Cashflow-Modell, niedrigeres Beta; Risikoabschlag: 10,0% (bisher: 15,0%)) belassen. (Analyse vom 09.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:73,67 EUR +0,14% (09.04.2019, 12:44)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:73,58 EUR +0,10% (09.04.2019, 12:49)