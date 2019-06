Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (27.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Jan Paul Fori vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Paul Fori von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der Automobilhersteller setze sich mit Blick auf die Profitabilität seiner Elektroautos ambitionierte Ziele. Bis zum Jahr 2025 wolle BMW die Marge seiner Fahrzeuge mit klassischen Verbrennungsmotoren erreicht oder sogar übertroffen haben. Am Aktienmarkt komme dieser Plan gut an, am Donnerstag könne der Autotitel mehr als ein Prozent zulegen.Der Plan solle bis 2025 "oder hoffentlich früher" umgesetzt worden sein, habe Finanzvorstand Nicolas Peter der "Financial Times" gesagt. Er habe allerdings auch gesagt, dass es sehr schwierig sei, ein exaktes Datum festzulegen. Peter habe dabei auf Unsicherheiten verwiesen, inwiefern die neuen Fahrzeuge am Markt angenommen würden.Vor kurzem habe BMW eine Produktoffensive gestartet, um den Wettbewerb um Elektroautos mit Konkurrenten wie Volkswagen anzutreiben. Der Autobauer habe sich zum Ziel gesetzt, 25 neue Elektro- oder Hybridfahrzeugmodelle zwischen den Jahren 2023 bis 2025 auf den Markt zu bringen, von denen laut BMW mehr als die Hälfte batteriebetrieben sein sollten.Elektroautos würden immer noch weniger als ein Prozent des europäischen Autoabsatzes ausmachen. Jedoch werde davon ausgegangen, dass ihr Absatz innerhalb des kommenden Jahrzehnts deutlich steige.Anleger sollten daher mit einem Einstieg abwarten, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: