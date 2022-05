Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (12.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Am Mittwoch habe die Aktionärsversammlung von BMW stattgefunden und trotz eines guten letzten Jahres und einer angehobenen Dividende habe es viel Kritik gegeben. Am Donnerstag notiere die Aktie unter anderem wegen des Dividendenabschlags am DAX-Ende. Doch alleine damit sei der Kursabschlag von neun Prozent nicht begründet.Auf der virtuell abgehaltenen Hauptversammlung habe BMW-Chef Oliver Zipse erklärt, dass Mehrfachbelastungen zur Normalität für unternehmerisches Handeln würden. Aktuell würden die Münchner unter anderem mit Lockdowns in China, hohen Rohstoffpreisen oder fehlenden Halbleitern kämpfen.Zipse habe jedoch auch die Profitabilität des Konzerns gelobt, der im ersten Quartal trotz gesunkener Absatzzahlen den Umsatz und den Gewinn habe steigern können. Von den Rekordgewinnen im Vorjahr würden nun auch die Anleger profitieren, die je Aktie eine Dividende von 5,80 Euro erhalten würden. Daher komme auch der Dividendenabschlag von 7,1 Prozent, der allerdings nicht die kompletten Kursverluste erkläre.Vonseiten der Aktionäre habe es jedoch auch viel Kritik gegeben. Andreas von Angerer, ein Manager der Investmentfirma Inyova, habe etwa die fehlende Entschiedenheit in Bezug auf die Elektromobilität kritisiert. Vor allem Zipse lobbyiere gegen ein rasches Verbrenner-Aus und verharre bei klimaschädlichen Brückentechnologien.Für den Autobauer habe es auf der Hauptversammlung viel Kritik gegeben. Gerade ein noch immer fehlendes Datum zum Verbrenner-Ausstieg und die Technologieoffenheit bei BMW habe auch "Der Aktionär" bereits kritisiert. Langfristig sollten die Chancen für die Münchner zwar nicht schlecht stehen, allerdings sind andere Autobauer wie etwa Mercedes gerade im Hinblick auf die Elektromobilität besser positioniert, so Julian Weber. (Analyse vom 12.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: