Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

81,30 EUR -3,89% (03.08.2021, 11:52)



Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

81,21 EUR -4,35% (03.08.2021, 11:39)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (03.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BMW werde nach einem unerwartet starken zweiten Quartal nur in Teilen zuversichtlicher. Im Kerngeschäft mit dem Autobau setze das Management um Chef Oliver Zipse angesichts drohender weiterer Belastungen aus höheren Rohmaterialpreisen und knapper Halbleiterversorgung weiter auf Vorsicht. Die Münchener hätten am Dienstag den Ausblick für die Profitabilität in der Sparte beibehalten. Für die Analysten dennoch etwas zu wenig. Die Aktie gebe deutlich nach.Der Halbleitermangel und höhere Rohstoffpreise dürften auch das zweite Halbjahr belasten, habe es vom BMW-Konzern geheißen. Bisher habe man die Herausforderungen wegen des Chipmangels in Einkauf, Produktion und Vertrieb gut meistern können, so Finanzchef Nicolas Peter. "Mit zunehmender Dauer der Lieferengpässe wird die Situation allerdings angespannter", habe er gewarnt. "Wir rechnen auch im zweiten Halbjahr mit Produktionseinschränkungen und damit verbundenen Auswirkungen auf den Fahrzeugabsatz." Vor höheren Rohstoffpreisen habe BMW schon mit den Zahlen zum ersten Quartal gewarnt.Vor Zinsen und Steuern sei das Konzernergebnis auf 5 Milliarden Euro gestiegen. Das sei mehr gewesen, als selbst mancher Optimist den Münchenern zugetraut habe. Vor einem Jahr habe BMW wegen der eingebrochenen Märkte einen operativen Verlust von 666 Millionen Euro erlitten. Der Überschuss habe bei 4,8 Milliarden Euro nach einem Verlust von 212 Millionen Euro ein Jahr zuvor gelegen. Auch die Gewinne in China seien deutlich gestiegen.Die BMW-Stammaktie habe am Vormittag am DAX-Ende gelegen. Analyst Arndt Ellinghorst von Bernstein Research habe das operative Ergebnis besser als von ihm geschätzt gewertet. Der Experte rechne damit, dass der Konzern erst nach dem dritten Quartal zuversichtlicher werde für die Marge in der Autosparte. UBS-Experte Patrick Hummel habe von einem vorsichtigen Ton fürs zweite Halbjahr gesprochen, Jefferies-Analyst Philippe Houchois von einer "Enttäuschung" beim Ausblick.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: