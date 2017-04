ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (25.04.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BMW-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) charttechnisch unter die Lupe.Die neue Woche beginne für die BMW-Aktie verheißungsvoll. So habe der Autotitel gestern sowohl den seit Jahresbeginn bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 84,48 EUR) als auch das Hoch vom April 2016 bei 85,07 EUR hinter sich lassen können. Zwei weitere charttechnische Argumente würden für ein dickes Ausrufezeichen hinter dem beschriebenen Ausbruch sorgen. Zum einen sei die "bullishe" Weichenstellung mit einem Aufwärtsgap (85,41 EUR zu 86,25 EUR) gelungen und zum anderen könne damit die gesamte Verschnaufpause seit Januar als (aufwärtstrend-)bestätigende Flagge interpretiert werden.Zusätzlicher Rückenwind komme aktuell von Seiten der quantitativen Indikatoren: Auf die Bodenbildung im Verlauf des RSI sei ein neues Einstiegssignal seitens des MACD gefolgt und auch die 200-Wochen-Linie (akt. bei 86,51 EUR) habe das Papier gestern zurückerobern können. Die nach oben aufgelöste Flagge lasse auf neue Jahreshochs jenseits der Marke von 91,76 EUR schließen. Perspektivisch ermögliche das abgeschlossene Konsolidierungsmuster sogar wieder dreistellige Notierungen. Als Stopp-Loss für neue Long-Engagements biete sich die untere Gapkante der gestrigen Kurslücke an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.04.2017)Börsenplätze BMW-Aktie:87,43 EUR +2,94% (24.04.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:87,898 EUR +0,51% (25.04.2017, 08:59)