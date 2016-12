Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

89,92 EUR +0,28% (23.12.2016, 10:37)



Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

90,091 EUR +0,71% (23.12.2016, 10:51)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2015 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,247 Millionen Automobilen und rund 137.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2014 belief sich auf rund 8,71 Mrd. Euro, der Umsatz auf 80,40 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2014 beschäftigte BMW weltweit 116.324 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (23.12.2016/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Morgan Stanley werde für das Wertpapier nach dem guten Lauf etwas vorsichtiger. Es sei auf "equal-weight" herabgestuft. Das Kursziel laute 81,00 Euro. Die Argumente: Trotz neuer Modelle dürfte 2017 für BMW ein erneut herausforderndes Jahr werden. Man habe auf steigende Zinsen, Forschungs- und Entwicklungskosten für Zukunftstechnologien sowie eine vermutlich trägere Nachfrageentwicklung verwiesen. Ferner sollte das starke Wachstum des chinesischen Automarktes 2017 deutlich nachlassen, was die Laune der Investoren trüben könnte.Der Autobauer stehe auch mit Blick auf die Produktionskosten für Elektrofahrzeuge laut Unternehmensaussagen vor "einem Tal der Tränen", bevor die Kosten für die Produktion batteriebetriebener Pkw stark genug fallen würden. Das müsse berücksichtigt werden, bevor das Potenzial durch derartige Fahrzeuge in Betracht gezogen werde.BMW zeichne sich trotz eines schwächelnden US-Geschäfts durch eine stabile Profitabilität aus, so die Deutsche Bank. Zudem zeichne sich ab 2018 ein überragender Modellzyklus ab. Man habe die Gewinnprognosen für 2017 und 2018 um 21 beziehungsweise 33% erhöht. Das Kursziel laute 110,00 Euro."Der Aktionär":sehe die BMW-Aktie weitaus aussichtsreicher als Morgan Stanley. Der Konzern habe frühzeitig den Trend Elektromobilität erkannt, mit dem innovativen i3 und dem i8 erste Ausrufezeichen unter den deutschen Autobauern gesetzt. Die Strategie werde nun unter Harald Krüger endlich fortgesetzt. Neue Stromer würden aller Voraussicht nach ab 2019 oder 2020 kommen. Mit Mobileye und Intel arbeite man an selbst fahrenden Autos. Die Modellreihe iNext verspreche Spannung. Auch was andere Mobilitätsdienste wie Carsharing betreffe, habe sich der Autobauer mit der Marke DriveNow sehr früh positioniert.Rücksetzer bei der BMW-Aktie bieten neue Kaufchancen, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. Das nächste Etappenziel laute 95,00 Euro. (Analyse vom 23.12.2016)Börsenplätze BMW-Aktie: