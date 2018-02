Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (23.02.2018/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig habe gestern seine Entscheidung über mögliche Diesel-Fahrverbote für bessere Luft in Städten vertagt. Diese werde erst am 27.02. kommen. Vor diesem Hintergrund dürften heute die Autowerte im Fokus stehen. Sie hätten zunächst schon stark verloren. Der Aktienprofi halte das Risiko, das mit den Diesel-Fahrverboten verbunden sei, für überschaubar. Der eine oder andere werde natürlich Probleme haben. Man habe aber auch die Option, die Fahrzeug-Bestände, die man in Europa zurücknehme, irgendwo anders zu verkaufen. Je länger es dauere, bis das Urteil komme und von den Städten umgesetzt werde, umso mehr spiele es den Autoherstellern in die Hände, denke der Börsenexperte.BMW sei der Autohersteller, der am wenigsten Schwierigkeiten mit der oben genannten Thematik habe, weil man keine manipulative Diesel-Software eingesetzt habe. BMW würde natürlich auch darunter leiden, wenn es Diesel-Fahrverbote geben sollte. Man habe nämlich eine Diesel-Flotte am Markt, die hohe Margen bringe. Im Vorfeld des erwarteten Urteils sehe man erst mal einen Abschwung bei der BMW-Aktie.Die Stabilisierung um 85 Euro zeigt aber, dass ein Großteil vielleicht schon im Kurs der BMW-Aktie enthalten ist und die Chancen sind eher nach oben zu suchen, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: