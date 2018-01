ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (08.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie vor Ausbruch?! ChartanalyseZu Beginn der zweiten Handelswoche dieses Jahres sind besonders Autobauer gefragt und dürften dabei wichtige Impulse setzen. Denn besonders die Aktie von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) hält sich an einer markanten Schlüsselstelle auf und sollte entsprechend mittelfristige Akzente setzen können, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das abgelaufene Jahr über habe das Wertpapier des Münchner Autobauers BMW überwiegend in einer abwärts gerichteten Konsolidierungsbewegung seinen vorherigen Kursanstieg von 63,38 auf 91,76 Euro aus 2016 auskonsolidiert. Ab Jahresmitte würden aber wieder steigende Kursnotierungen das Handelsgeschehen in dem Papier von BMW beherrschen und hätten zu einem wiederholten Test der oberen Trendkanalbegrenzung führen können. Einen ernst zu nehmenden Ausbruchsversuch unternehme das Papier jedoch erst zu Beginn dieser Handelswoche und könnte bald mit einem Kaufsignal darüber glänzen. Eine erfolgreiche Auflösung dürfte demnach mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen und eigne sich besonders gut für Long-Positionen zu Beginn dieses Jahres.In dem Wertpapier von BMW deute sich ein direkter Ausbruch an, der oberhalb von 90,68 Euro weiteres Kurspotenzial zunächst bis in den Bereich von 91,76 Euro freisetzen dürfte. Hierdurch wird auch die letzte einjährige Korrekturphase beendet und sollte anschließend weiter zu den Zwischenhochs aus November 2015 um 104,85 Euro aufwärts führen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 08.01.2018)Börsenplätze BMW-Aktie:89,74 EUR +1,40% (08.01.2018, 13:52)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:89,85 EUR +1,62% (08.01.2018, 14:05)