Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In Japan konnte das BIP im 2. Quartal 2017 um kräftige 1,0% im Quartalsvergleich zulegen und übertraf damit die Markerwartungen (0,6%) markant, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Zeitraum von Januar bis März 2017 habe das Wachstumsmomentum bei 0,4% gelegen. Es sei damit im Zeitraum von April bis Juni der sechste Quartalszuwachs in Folge realisiert worden, die stärkste Phase der konjunkturellen Erholung seit einer Dekade. Angetriebenen worden sei das Wirtschaftswachstum im 2. Quartal vor allem von einem zulegenden privaten Verbrauch und den Investitionen. Die Beschäftigung sei mit 1,5% im Jahresvergleich gewachsen, die höchste Dynamik seit zwei Dekaden, wobei aber die Nominallöhne lediglich um 0,1% im Quartalsvergleich geklettert seien, nach fünf Quartalsrückgängen in Folge. Der Lohndruck und auch der Inflationsdruck sei also gering geblieben, die BoJ dürfte deshalb weiterhin nicht bereit sein, ihren expansiven geldpolitischen Kurs zu adjustieren. (14.08.2017/ac/a/m)





