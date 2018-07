Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Im zweiten Quartal hat die Konjunktur in der Eurozone überraschend weiter an Dynamik verloren, so die Analysten der Nord LB.



Das BIP-Wachstum sei mit 0,3% Q/Q unter den Erwartungen der zuvor befragten Analysten geblieben. Angesichts einiger dämpfender Sondereffekte sei die gesamtwirtschaftliche Entwicklung im ersten Halbjahr aber recht solide gewesen. Für das Gesamtjahr würden die Analysten mit einem BIP-Zuwachs von rund 2,0% rechnen. Die EZB werde wegen der nach wie vor hohen globalen Risiken ihren vorsichtigen Kurs fortsetzen und eine erste Zinserhöhung des Einlagesatzes nicht vor September 2019 vornehmen. Hieran ändere auch die aktuell erhöhte Inflation von 2,1% Y/Y nichts, zumal die Kernrate mit 1,1% Y/Y weiterhin auf eine aktuell noch recht schwache binnenwirtschaftliche Preisdynamik hinweise. (31.07.2018/ac/a/m)