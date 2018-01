Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2017 so stark gewachsen wie seit sechs Jahren nicht mehr, so die Analysten der NORD LB.



Das reale BIP habe um 2,2% zugelegt, wozu vor allem der private Konsum sowie eine höhere Investitionsdynamik beigetragen hätten. Der Arbeitsmarkt und die öffentlichen Haushalte würden weiter massiv von der guten Wirtschaftslage profitieren. Unternehmen- und Verbraucher seien aktuell so positiv gestimmt wie selten zuvor, weshalb sie Analysten der NORD LB für das laufende Jahr ein BIP-Wachstum in Höhe von 2,6% prognostizieren würden. Die EZB müsse allmählich umsteuern! (11.01.2018/ac/a/m)





