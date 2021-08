Xetra-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

28,65 EUR +6,51% (17.08.3021, 11:14)



London Stock Exchange-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

2.433,50 GBp +6,71% (17.08.2021, 11:15)



ISIN BHP Group-Aktie:

GB00BH0P3Z91



WKN BHP Group-Aktie:

A2N9WV



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BIL



London Domestic Ticker-Symbol Group-Aktie:

BLT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Group-Aktie:

BHPBF



Kurzprofil BHP Group:



BHP Group plc (vorher: BHP Billiton plc) (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) ist global der größte Exporteur von Kohle und drittgrößter Eisenerzproduzent. Das Produktportfolio von BHP Billiton umfasst auch Aluminium, Gas, Nickel, Mangan, Uran und Silber. BHP Billiton betreibt u.a. folgende Produktionsstätten: eine Aluminiumschmelzhütten in Richards Bay, Südafrika, eine Kupfer- und Zinnmine in Kanada, eine Bauxitmine und Aluminiumraffinerie in Worsley, Südaustralien und Samancor, einen Produzenten von Eisenchrom und Eisenmangan in Südafrika, der an der Börse in Johannesburg notiert ist. Minen werden in Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Mosambik, Südafrika und Surinam betrieben. (17.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Rohstoffkonzerns BHP Group plc. (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) unter die Lupe.Der britisch-australische Bergbauriese habe heute starke Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 vorgelegt. Darüber hinaus habe es noch weitere interessante Meldungen gegeben. Demnach werde der Konzern seine Zweitnotierung in London aufgeben. Die Besitzer der in London notierten Aktien der BHP Group Plc. müssten allerdings nichts tun. Ihre Anteile würden eins zu eins in Aktien der "australischen" BHP Group Ltd. umgetauscht.Indes wolle BHP das Öl- und Gasgeschäft im Rahmen eines Aktientauschs mit Woodside Petroleum fusionieren. Die BHP-Aktionäre sollten dann 48% an Woodside halten. Der Energiekonzern dürfte durch den Deal zu einem der zehn weltgrößten Flüssiggasproduzenten werden. Zudem würden die beiden Konzerne mit Synergieeffekten von mehr als 400 Mio. USD rechnen.Des Weiteren habe BHP angekündigt, 5,7 Mrd. USD in das Jansen-Kaliprojekt in Kanada zu investieren. Dort solle ab dem Jahre 2027 mit einer anfänglichen Jahreskapazität von 4,35 Mio. Tonnen begonnen werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BHP Group-Aktie: