LSE-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

26,09 GBP +0,93% (15.02.2022, 09:03)



ISIN BHP Group-Aktie:

AU000000BHP4



WKN BHP Group-Aktie:

850524



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP1



ASX-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



LSE-Symbol BHP Group-Aktie:

BBL



Kurzprofil BHP Group Limited:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London: BBL) ist ein Rohstoffkonzern, der Mineralien, Erdöl und Erdgas gewinnt und verarbeitet und seine Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika betreibt. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar. (21.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des australischen Rohstoffriesen BHP Group Limited (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London: BBL) unter die Lupe.Die anhaltend hohen Preise für Eisenerz würden dem Bergbauriesen BHP satte Gewinne bescheren. Und daran würden traditionell auch dessen Anteilseigner umfangreich partizipieren. Denn schon seit mehreren Jahren pflege BHP eine spendable Dividendenpolitik - und daran dürfte sich in den kommenden Jahren vermutlich wenig ändern.So hätten nun etwa die Experten der australischen Großbank Macquarie ihre Schätzungen für die Ausschüttungen des Rohstoffkonzerns veröffentlicht. Demnach könnten sich die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2022 auf eine Dividende von 3,01 Dollar je Anteilschein freuen. Für das Fiskaljahr 2023 würden derzeit mehrheitlich niedrigere Rohstoffpreise und dementsprechend geringere Gewinne erwartet. Eine Ausschüttung von dann 2,26 Dollar könne sich aber ebenfalls sehen lassen. Daraus würde sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau eine Rendite von stattlichen 6,6 Prozent errechnen. Für 2022 wären es sogar 8,8 Prozent.BHP sei und bleibe für Dividendenjäger attraktiv. Wer sich das Mitglied des Langfristigen Musterdepots ins eigene Depot legen will, der sollte den Stoppkurs bei 22,00 Euro belassen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2022)Börsenplätze BHP Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BHP Group-Aktie:31,455 EUR +1,14% (21.03.2022, 09:12)