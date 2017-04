London Stock Exchange-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:

GBP 12,04 +0,50% (19.04.2017, 09:40)



ISIN BHP Billiton-Aktie:

GB0000566504



WKN BHP Billiton-Aktie:

908101



Ticker-Symbol BHP Billiton-Aktie:

BIL



London Domestic Ticker-Symbol BHP Billiton-Aktie:

BLT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BHP Billiton-Aktie:

BHPBF



Kurzprofil BHP Billiton:



BHP Billiton (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) ist global der größte Exporteur von Kohle und drittgrößter Eisenerzproduzent. Das Produktportfolio von BHP Billiton umfasst auch Aluminium, Gas, Nickel, Mangan, Uran und Silber. BHP Billiton betreibt u.a. folgende Produktionsstätten: eine Aluminiumschmelzhütten in Richards Bay, Südafrika, eine Kupfer- und Zinnmine in Kanada, eine Bauxitmine und Aluminiumraffinerie in Worsley, Südaustralien und Samancor, einen Produzenten von Eisenchrom und Eisenmangan in Südafrika, der an der Börse in Johannesburg notiert ist. Minen werden in Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Mosambik, Südafrika und Surinam betrieben. (19.04.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - BHP Billiton-Aktienanalyse von Aktienanalyst David Pleming von HSBC:David Pleming, Aktienanalyst von HSBC, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Billiton plc. (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF).Es gebe nicht nur Optimismus über das Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten, sondern auch das globale Wachstum samt China, so der Analyst. Gleichzeitig wachse auch die weltweite Inflation, und die nominalen Rohstoffpreise lägen jetzt überwiegend höher. Dies und die relative Qualität der Vermögenswerte des Unternehmens sowie die jüngste Kursschwäche des Wertpapiers seien der Grund für das neue Votum.David Pleming, Aktienanalyst von HSBC, hat die BHP Billiton-Aktie von "hold" auf "buy" heraufgestuft und sein Kursziel bei 15,00 GBP belassen. (Analyse vom 19.04.2017)Börsenplätze BHP Billiton-Aktie:14,484 EUR +0,65% (19.04.2017, 09:31)Xetra-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:14,49 EUR +0,84% (19.04.2017, 09:30)