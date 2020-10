Xetra-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

57,30 EUR +0,53% (23.10.2020, 17:35)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

61,15 CHF +0,49% (23.10.2020, 17:31)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (23.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Die Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech habe am heutigen Freitag ihren Quartalsbericht veröffentlicht und auch die Veränderungen im Portfolio der vergangenen Wochen bekannt gegeben. Dabei habe es einen Neuzugang gegeben, ein anderer Wert habe hingegen das Feld räumen müssen. Neu sei die Aktie des US-Biotech-Unternehmens Relay Therapeutics.Nach der bereits erfolgreichen Partizipation an dessen Börsengang sei nun der Investitionsgrad unmittelbar nach dem Listing am offenen Markt erhöht worden. Per 30. September 2020 mache nun die Aktie von Relay einen Anteil von 1,5 Prozent am Portfolio aus.Relay Therapeutics sei ein bio-pharmazeutisches Unternehmen, das die Bewegung von Proteinen in den Mittelpunkt des Prozesses der Wirkstoffentdeckung stelle, um lebensverändernde Therapien zu entwickeln, so BB Biotech in einer Mitteilung. Sein Ansatz kombiniere wichtige technologische Fortschritte biophysikalischer Experimente und computergestützter Chemie in einer integrierten Plattform, die eine effektive rationelle Wirkstoffentdeckung der nächsten Generation ermögliche.Die Aktie von BB Biotech habe zuletzt unter dem deutlichen Kursrückgang von Vertex Pharmaceuticals zu kämpfen gehabt. Die Aktie sei die viertgrößte Position im Portfolio. Insgesamt bleibe die Aktie von BB Biotech aber weiter aussichtsreich. Die BB Biotech-Aktie ist ein Basisinvestment im Sektor, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BB Biotech-Aktie: