Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (12.10.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe in den ersten neun Monaten dieses Jahres deutlich weniger verdient als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Von Januar bis September habe sich aufgrund nicht geprüfter konsolidierter Zahlen ein Gewinn von 172 Mio. CHF ergeben. 2017 habe noch ein Gewinn von 843 Mio. CHF zu Buche gestanden. In Q3 habe sich ein leichter Trend nach oben abgezeichnet. Allein hier habe man einen Gewinn vor Steuern von 242 Mio. Euro, nach 365 Mio. Euro in der entsprechenden Vorjahresperiode erzielt. Als Beteiligungsgesellschaft reflektiere das Ergebnis die Aktienkursentwicklung der Unternehmen, die im Portfolio gehalten würden.Spannend werde es in der nächsten Woche. Hier erfolge am 19. Oktober die ordentliche Berichterstattung per 30. September 2018. Dann würden auch sämtliche Veränderungen im Portfolio, die in Q3 erfolgt seien, veröffentlicht - sämtliche Neuaufnahmen, Verkäufe und die größten Positionen. Per 30. Juni hätten zu den zehn Top-Werten gehört: Ionis Pharmaceuticals (9,9 %), Neurocrine Biosciences (9%), Celgene (7,3%), Incyte (6,9%), Vertex Pharmaceuticals (6,5%), Agios Pharmaceuticals (5,1%), Radius Health (5%), Gilead (4,6%), Sage Therapeutics (4,6%) und Alexion Pharmaceuticals (4,6%). An der Ländergewichtung - BB Biotech investiere fast ausschließlich in Werte aus dem US-Biotechsektor (zuletzt 97%) - dürfte sich nicht viel verändert haben. Weiterhin spiele die Musik im Sektor in den USA.Das Wertpapier habe auch getragen von Indexaufnahmen in der Schweiz zuletzt einen schönen Aufwärtstrend ausgebildet. Im Zuge der Korrektur an den Märkten sei es jedoch zuletzt wieder deutlich unter Druck geraten.