Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BB Biotech: Gute Vorzeichen - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die BB Biotech-Aktie (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Der Höhenflug der Biotechaktien habe Mitte 2021 geendet. Seitdem sei in dem Sektor zu einer empfindlichen Korrektur gekommen.Andy Acker, Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors, sehe dafür eine ganze Reihe von Gründen: "Zum einen reagierte der Markt auf die zahlreichen Börsengänge, die durch geldpolitische Anreize und die Begeisterung über die historische Corona-Reaktion der Branche angeheizt wurden und die Bewertungen von Unternehmen in der Anfangsphase in die Höhe trieben. Zum anderen wurde der Markt nicht nur durch einen erneuten Vorstoß für eine Reform der Arzneimittelpreisgestaltung in den USA beeinflusst, sondern auch durch die Abwesenheit eines amtierenden Kommissars bei der Food and Drug Administration (FDA). Das könnte zu unerwarteten regulatorischen Entscheidungen beigetragen haben. Und schließlich führte die Erwartung steigender Zinssätze zu einer Rotation aus Anlagen mit längeren Laufzeiten, einschließlich Biotech."Allerdings mache der Experte nun Anzeichen für Übertreibungen und damit eine Trendwende aus. "Wir glauben, dass viele der Widrigkeiten des Sektors langsam nachlassen." Zum einen habe die FDA ihr hohes Zulassungstempo beibehalten. Zum anderen hätten Biotechaktien historisch gesehen Gewinne verzeichnet, wenn die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen gestiegen seien. Zudem nähmen die Innovationen in dem Sektor weiter zu und es könnte verstärkt zu Übernahmen kommen. Bei der Einzeltitelauswahl könnten Anleger weiterhin der Expertise der Experten von BB Biotech vertrauen. (Ausgabe 14/2022)Börsenplätze BB Biotech-Aktie:Xetra-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:64,20 EUR +0,63% (14.04.2022, 11:25)