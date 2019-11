XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (29.11.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Hätten Anleger der Aktie der Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech in den vergangenen Monaten wenig Grund zur Freude, so dürften sie in den vergangenen Wochen hingegen wieder jubeln. Gleich mehrere der großen Portfolio-Unternehmen hätten mit starken News und deutlichen Kursgewinnen aufwarten können.Hierzu habe auch Vertex gezählt, mit einem Anteil von 6,7 Prozent die Nummer vier im Portfolio von BB Biotech. Das Unternehmen habe gleich mehrere starke Erfolge verbuchen können. Zum einen habe das Unternehmen von der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA grünes Licht für seine Dreifachtherapie Trikafta bestehend aus VX-445, Tezacaftor und Ivacaftor zur Behandlung von zystischer Fibrose (Mukoviszidose) erhalten. Und das sogar fünf Monate früher als gedacht. Zum anderen habe es positive Studiendaten zum Gemeinschaftsprojekte mit dem Gen-Schere-Player CRISPR Therapeutics gegeben. Beide würden unter anderem den Wirkstoff CTX001 in zwei Studien an ersten Patienten mit Sichelzellanämie und Beta-Thalässemie testen. Die jüngst veröffentlichten Daten seien äußerst vielversprechend gewesen.Zuletzt habe nun auch die mit einem Anteil von 8,2 Prozent drittgrößte Position im Portfolio, Incyte, mit weiteren guten News aufwarten können. Beispielsweise habe es positive Resultate für den Hauptumsatzträger Jakafi bei der Behandlung der Graft-versus-Host-Reaktion gegeben (GvHR; deutsch: Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion), einer immunologischen Reaktion, die in der Folge einer allogenen Knochenmark- oder Stammzelltransplantation auftreten könne.Sowohl die Aktie von Vertex als auch die Aktie von Incyte würden vielversprechend bleiben. Wem allerdings ein Investment in einen Einzelwert zu risikoreich ist, der setzt weiter auf das Schweizer Beteiligungsunternehmen BB Biotech, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BB Biotech-Aktie: