Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (18.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Das Jahr 2021 sei ein schwieriges Jahr für den Biotech-Sektor gewesen. Das habe auch BB Biotech zu spüren bekommen. Die Aktie sei in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck gekommen. Am heutigen Freitag habe BB Biotech seinen Geschäftsbericht für 2021 präsentiert.Das Unternehmen bleibe für die Zukunft optimistisch. Die Entwicklung neuer Behandlungsmodalitäten, wie etwa genetische, zell- und RNA-basierte Therapien, schreite weiterhin mit großen Schritten voran und dürfte die Therapiemöglichkeiten für schwerwiegende und chronische Krankheiten in den nächsten Jahren verbessern, so BB Biotech.In Q4 habe das Investmentteam von BB Biotech das Portfolio um keine neuen Beteiligungen ergänzt, sondern habe sich auf sukzessive Anpassungen bestehender Portfoliopositionen konzentriert, hätten die Schweizer erklärt.BB Biotech habe während dieses Zeitraums bestehende Positionen im Onkologiebereich aufgestockt, darunter Relay Therapeutics, Macrogenics und Fate Therapeutics. Gleichzeitig habe es sein Engagement in kommerziellen Unternehmen (Neurocrine und Myovant) und Firmen mit Fokus auf genetische Therapien (Wave Life Sciences, Generation Bio und Ionis) ausgebaut.Wie bereits im Januar angekündigt, schlage BB Biotech eine Dividende von 3,85 CHF/Aktie vor, was wie in den Vorjahren einer Rendite von fünf Prozent auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie im Dezember 2021 entspreche.Die BB Biotech-Aktie bleibe ein Basisinvestment im Sektor. Sie ist eine Wette auf eine Trendwende im Sektor, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link